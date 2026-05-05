Bancada RN impulsa proyecto de ley para endurecer sanciones por secuestro ante avance del crimen organizado

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó un proyecto de ley que fortalece el estatuto de persecución penal del delito de secuestro, en respuesta al preocupante aumento de este ilícito y a su creciente vinculación con el crimen organizado en Chile.

La iniciativa, patrocinada por los diputados RN Mauro González, Diego Schalper, Juan Carlos Beltrán, Ximena Ossandón, Claudia Mora, René García, Francisco Orrego, Daniel Valenzuela, Eduardo Durán, y Jorge Guzmán (EVO), en representación de la bancada, busca actualizar la legislación vigente frente a una realidad criminal más compleja, violenta y sofisticada, donde el secuestro ha dejado de ser un delito excepcional para transformarse en una amenaza directa para las familias chilenas.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, el secuestro “constituye una de las formas más graves de afectación de la libertad individual”, generando condiciones de extrema vulnerabilidad para las víctimas y riesgos que pueden extenderse más allá del período de cautiverio. Asimismo, se advierte que este delito hoy se encuentra estrechamente ligado a dinámicas propias del crimen organizado, como la extorsión, el control territorial y otras formas de violencia.

En esa línea, la propuesta contempla medidas concretas para reforzar la respuesta del Estado, como lo es el caso de la reducción del umbral de cautiverio: se disminuye de 15 a 5 días el plazo necesario para aplicar las penas más altas, considerando que incluso períodos breves de privación de libertad implican riesgos gravísimos para la víctima.

Asimismo, se establece una sanción desde la tentativa: el secuestro será castigado como delito consumado desde su fase inicial, reconociendo que su sola ejecución ya implica un peligro intolerable.

Una agravante por afectación institucional: se establecen penas más severas cuando la víctima sea una autoridad o funcionario público en razón de su cargo, resguardando el normal funcionamiento del Estado.

Y una sanción a la conspiración, por lo que se incorpora la penalización de la planificación del delito, apuntando directamente a desarticular estructuras de crimen organizado antes de que concreten sus acciones.

El diputado e integrante de la Comisión de Seguridad, Mauro González, explicó que "sin lugar a duda, el delito de secuestro en el país ha cambiado, lo dijo el propio fiscal nacional, que estamos complicados, estamos mal, y por eso tenemos que dar señales claras frente a este brutal hecho. Hoy en día, el secuestro no es un problema entre bandas criminales. El secuestro hoy día es un riesgo para las familias de Chile. Por eso hemos presentado un proyecto que agrava las penas frente a este brutal delito".

En esa misma línea agregó que “no puede ser que la ley exija mínimo 15 días de cautiverio, de secuestro para que recién se puedan aplicar las sanciones, por eso hemos presentado este proyecto para entregar herramientas más robustas para la persecución penal, porque sin lugar a dudas es un hecho que debemos frenar y no podemos normalizar”.

Mientras que el jefe de bancada de RN, diputado Diego Schalper, señaló que “desde la legislatura anterior, y en esta también, tenemos una prioridad por hacer del agente seguridad un espacio de trabajo profesional, riguroso. Como autores de la ley Nain Retamal, en su minuto, contribuimos a fortalecer la capacidad de carabineros de Chile, de las policías, de enfrentar el delito. Y esta legislación va en la misma dirección, darle herramientas al ministerio público, darle herramientas a las policías y, especialmente, al sistema sistema de persecución penal para enfrentar al secuestro”.

“Estamos enfrentados a un momento extremadamente importante, donde las bandas de crimen organizado, desafortunadamente, han importado muchos delitos que no conocíamos en Chile, y que quede claro que la bancada de RN siempre va a estar en la vanguardia legislativa en el combate al delito, y al mismo tiempo en la contribución permanente a fortalecer las herramientas legislativas, normativas y a persecución penal”.

Desde la bancada recalcaron que Chile enfrenta un escenario delictual más desafiante que en décadas anteriores, con organizaciones criminales que operan con mayor planificación, recursos y violencia, por lo que resulta indispensable anticipar la respuesta penal y fortalecer las herramientas del Estado.

Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno a otorgar urgencia a esta iniciativa, señalando que avanzar en una legislación más rigurosa contra el secuestro es una señal clara de respaldo a las víctimas, de fortalecimiento del Estado de Derecho y de defensa de las instituciones frente al crimen organizado.

PURANOTICIA