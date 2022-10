Bancada PPD remueve de dos comisiones legislativas de la Cámara a diputado Alinco tras apoyar censura contra Veloso

La bancada del Partido por la Democracia (PPD) decidió remover de dos comisiones legislativas de la Cámara al diputado René Alinco. Lo anterior, luego de que el legislador apoyara la moción de censura en contra de la diputada Consuelo Veloso (RD), lo que significó que esta dejase la presidencia de la Comisión de Agricultura.

La ofensiva contar Veloso fue presentada por la Unión Democrática Independiente (UDI), específicamente por el diputado Juan Antonio Coloma, quien acusó que la parlamentaria terminó una sesión antes de tiempo, mientras los diputados René Alinco (ind. PPD) y Paula Labra (Ind. RN) pedían la palabra.

En este contexto, el jefe de bancada de diputados PPD, Cristián Tapia, explicó que la decisión de remoción de Alinco se tomó de forma unánime con los integrantes del comité del partido, y que el legislador en cuestión podría asumir como miembro de la Comisión de Familia, si acepta la reubicación.

Además, detalló que el acto no implica una sanción, sino que "es vivir la realidad. René Alinco hace rato que no se siente bien en la bancada, no lleva a cabo los acuerdos que nosotros tomamos, prácticamente no le interesa lo que nuestro sector político determine o converse".

“Aquí hay temas súper sensibles, como estar censurando a una presidenta de la comisión de Agricultura y estar votando con la derecha y con la extrema derecha”, remarcó Tapia, y aseguró que lo ocurrido ayer fue “la gota que rebalsó el vaso”.

Y cerró aseverando que "lo más caballero que podría hacer (Alinco), y manteniendo todo el respeto y la cordura, es que si él no se siente bien en nuestra bancada debería estar buscando un lugar donde se sienta realizado".

PURANOTICIA