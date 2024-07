Bancada PPD-Independientes propone que beneficiados de la PGU puedan postular a subsidio eléctrico

Diputados Independientes y del PPD proponen ampliar el subsidio por el alza en las tarifas eléctricas a todos los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Parlamentarios presentaron esta iniciativa a la Mesa Técnica por el alza en las cuentas de la luz, y a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

La diputada Camila Musante (IND) señaló que “los adultos mayores que reciben la PGU, nadie podría garantizar en nuestro país que tienen sus necesidades económicas cubiertas. Por algo también reciben un beneficio de estas características porque no les alcanza la jubilación. Desde la base de aquello, me parece que extender o garantizar que puedan recibir el subsidio, más allá de si están incorporados dentro del 40% o no, es lo adecuado”.

“El subsidio tiene que llegar a las personas que lo necesitan y bien sabemos que el sistema del Registro Social de Hogares establece bastantes trabas, que muchas personas no tiene sus fichas actualizadas, que hoy día están bastantes problemas dentro de la postulación. Y en eso va la propuesta del diputado Ulloa. Agradezco que se haya presentado y como bancada la vamos estar apoyando”, agregó.

En cuanto al trabajo con la Mesa Técnica, la parlamentaria sostuvo que “nuestro deber y presencia también tiene que ver con generar transparencia en este debate. Por ejemplo, ¿quiénes son los que están detrás del cálculo de la tarifa?, ¿cómo se llegó a computar la tarifa de pago por la deuda, pero además de los intereses que constituyen un tercio del total de la deuda a propósito de la deuda que se generó con el congelamiento en 2022?”.

“Es importante responder estas preguntas. Si es que acá hay representantes de las empresas que tienen interés directo dentro de esta discusión ¿no hay un conflicto de interés dentro de este debate? ¿cómo generamos una transparencia a la ciudadanía?, ¿cómo respondemos el por qué no se calculó un pago a largo plazo de la deuda como se hizo, por ejemplo, en el cálculo del pago de las Isapres?, ¿por qué finalmente el alza va a ser tan considerable y va a impactar de esta manera que estamos tratando de resolver -con medidas como la que se propone para adultos mayores- pero que, evidentemente, todavía no alcanza, todavía no son suficientes? Tenemos un largo camino aún que resolver”, añadió.

En ese sentido, explicó que “de eso también se trata nuestra presencia como bancada, y generar transparencia y un debate que sea serio y no influido por los intereses que, claramente, tienen las empresas eléctricas que están hoy día tratando de incidir en este debate”.

