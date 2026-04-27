Bancada PC reitera que votará en contra de la idea de legislar el plan de Reconstrucción tras reunión con ministro de la Segpres

Luego de la reunión entre los diputados del Partido Comunista (PC) y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, la bancada del conglomerado de izquierda confirmó que votará en contra de la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno.

Al término de la reunión, que se extendió por casi una hora en la sede de Santiago del Congreso, el secretario de Estado reconoció que el PC le planteó la necesidad de dividir el tema tributario de la reconstrucción, a lo que el Gobierno no accedió.

"Para nosotros el proyecto es uno solo, el proyecto es un conjunto armónico de medidas. Creemos firmemente que es un proyecto plenamente ajustado a las normas constitucionales”, aseguró.

Sin embargo, indicó que “siempre estamos en disposición de seguir escuchando sobre materias específicas del proyecto, pero por supuesto que el proyecto se sigue tramitando".



Por su parte, Daniela Serrano, jefa de la bancada de diputados del PC, detalló los motivos que originaron la cita con el Ejecutivo. "Es una reunión que habíamos solicitado hace ya varias semanas, cuando comenzamos a presenciar dentro del Congreso Nacional distintas conversaciones, no solo con el oficialismo, sino también con parte de la oposición, y por tanto no entendíamos por qué el Partido Comunista, y también, bueno, esta bancada compuesta por independiente, no estábamos dentro de ese diálogo, sobre todo prelegislativo”, explicó la parlamentaria.

En esa misma línea, la legisladora enfatizó que “ahora que ya el proyecto, esta mega reforma fue presentada, nos parece importante también marcar algunos puntos". Al respecto, Serrano fue categórica al calificar la propuesta de La Moneda como una reforma tributaria orientada a favorecer a los sectores de mayores ingresos.

Además, cuestionó el contenido central del texto, afirmando que "sobre materias de reconstrucción propiamente tal, el proyecto es bastante vago. De hecho, fue parte también de una de las conversaciones que tuvimos con el ministro".

Profundizando en las críticas, la representante comunista argumentó la inconveniencia de fusionar ambas temáticas. "No corresponde, al menos, que estos proyectos estén juntos. Vamos a insistir en que nosotros no estamos dispuestos a aprobar un proyecto de esta envergadura, ni siquiera su idea de legislar, porque entendemos que hoy día se está instrumentalizando, se está instrumentalizando las principales necesidades de la población, se está instrumentalizando a las personas que están esperando la reconstrucción a raíz de los megaincendios para dar un regalo tributario a los más ricos de este país", sentenció.

La jefa de bancada también apuntó sus dardos hacia la gestión económica del Gobierno, vinculando el escenario actual con recientes directrices fiscales. "No vamos a aprobar la idea de legislar, incluso más, este debate se ha visto contaminado porque conocemos la circular del Ministerio de Hacienda, y esto no es una decisión de la empresa, es una decisión política del ministro de Hacienda, y que, me imagino, conversara con el presidente de la república, que salió a desconocer y hablara esto casi como si fuera una política del terror, donde específicamente se instruía a los ministerios a que recortaran planes y programas", concluyó Serrano.

Finalmente, la diputada no descartó la opción de llevar el caso ante el Tribunal Constitucional (TC). A modo de cierre, instó al Ejecutivo a cambiar de estrategia: "Lo mejor que puede hacer este Gobierno es retirar el proyecto e ingresar un proyecto de reconstrucción real. En boca del ministro de la Segpres reconoce que actualmente existen mecanismos de recaudación para hacernos cargo de la reconstrucción".

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