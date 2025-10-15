Bancada de RN exige salida del Secretario Ejecutivo de la CNE

La bancada de Renovación Nacional emitió una declaración oficial en la que pide la inmediata renuncia de Marco Antonio Mancilla Ayacán, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y demandan del gobierno la designación de “una jefatura técnica idónea”, por “el error de facturación” que llevó a los consumidores se les cobrara en exceso en sus cuentas de la luz.

En la declaración señalaron que Mancilla Ayancán tiene “responsabilidad jerárquica frente a un error que afectó directamente a millones de familias chilenas”.

En las últimas horas se conoció del error metodológico, “consistente en la doble aplicación del IPC en períodos anteriores al calcular saldos de los mecanismos de estabilización, lo que encareció indebidamente las cuentas de luz de millones de chilenos”. Esta situación fue informada por la propia CNE en su informe técnico, donde señala además que las tarifas de la luz “deberían bajar desde enero de 2026”.

Precisaron, además los diputados, que millones de chilenos han soportado “alzas relevantes por la normalización tarifaria; y de ahí que no es aceptable que una negligencia como esta haya generado cobros superiores a los legalmente procedentes”.

Añadieron que el “impacto del error en las cuentas de la luz va más allá del bolsillo de cada familia y se extiende a la economía nacional” y precisan que “el costo de la electricidad es un componente clave para medir la inflación en Chile (IPC), las tarifas artificialmente altas desde que comenzó este gobierno generaron también un exceso de inflación”.

La distorsión en el IPC, aseguran, y los costos energéticos “afectaron el crecimiento económico, al reducir el poder de compra de los ciudadanos y aumentar los costos operativos de las empresas, frenando así el consumo y la inversión, que son dos motores fundamentales para el desarrollo del país”.

Por lo mismo apuntaron que “la Comisión Nacional de Energía debió evitarlo oportunamente y transparentar con celeridad su alcance e impactos”.

Y que el error del organismo, “refleja de cuerpo entero al gobierno de Gabriel Boric, creando artificialmente problemas en mercados regulados por causa de la ineptitud de los amigos que colocó en el Ministerio de Energía”.

La bancada de RN precisa que ante la magnitud del error que afectó a la ciudadanía, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Antonio Mancilla Ayacán, debe renunciar de forma inmediata.

PURANOTICIA