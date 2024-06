Bancada de Renovación Nacional rechaza discurso de Boric en cuenta pública por “polarizador”

La bancada de diputados de Renovación Nacional calificó como “polarizador” el discurso del Presidente Gabriel Boric en su tercera cuenta pública, y lo acusó de usar el proyecto del aborto legal para desviar la atención de los grandes temas que preocupan a los chilenos.

El subjefe de la bancada, Hugo Rey, aseguró que “la cuenta pública ha mostrado las dos almas del Presidente de la República. Por un lado, de jefe de Estado que les habla a todos los chilenos de poder sacar adelante materias que son comunes y transversales a todo el país. Y por otro lado, nos muestra al líder estudiantil que le habla a su sector político, que levanta iniciativas que lo único que van a generar es polarización en el país”.

“Esta ambivalencia que ha demostrado desde siempre el Presidente de la República es la que vuelve a demostrar lamentablemente en esta cuenta pública, por ejemplo, colocando sobre la mesa el proyecto de aborto, que se sabe que lo más probable es que se rechace. Es un proyecto que genera tensión y, por supuesto, va a dividir al Congreso Nacional”, aseveró.

Por su parte, el diputado Andrés Longton expresó que “el Presidente puso énfasis en aquellas cosas que no son prioridades ciudadanas, y eso me parece una preocupación, porque termina enturbiando y polarizando el debate”.

En tanto, el diputado Miguel Becker, uno de los que abandonó el salón, dijo que “yo estoy en un especial momento de sensibilidad porque una de mis hijas no ha podido quedar embarazada y se está haciendo un tremendo esfuerzo para que ella logre ser madre, entonces que hoy día me hablen de matar a los niños en el vientre materno creo que es una situación que no soporté y quise abandonar la sala haciendo uso de mi libertad”.

A su vez, Andrés Celis indicó que “este ha sido un gobierno veleta, que se ha intentado mover según los vientos para evitar naufragar. Y lamentablemente para todos los chilenos su administración ha sido desastrosa con muy pocos avances, débil en términos de gestión y que no ha dado el ancho. Ha estado marcado por anuncios irresponsables que no se han podido cumplir, porque todo lo centraron en una truncada reforma tributaria”.

Finalmente, Eduardo Durán, otro de los diputados que abandonó el salón, dijo que “yo notifico desde ahora al Presidente de la República que nuevamente nos vamos a oponer a un proyecto de aborto libre y legal en nuestro país. Así como lo rechazamos en el pasado, nuevamente lo vamos a rechazar".

