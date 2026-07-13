Bancada de diputados UDI solicita al Gobierno modificar parámetros y rebajar valor de contribuciones a partir de 2027

La jefa de la Bancada de Diputados de la UDI, Flor Weisse, junto con el integrante de la comisión de Hacienda, Jaime Coloma, solicitaron al Gobierno -en particular al Ministerio de Hacienda- que durante el proceso de reavalúo de los bienes raíces pueda modificar los actuales parámetros, no sólo con el fin de evitar una nueva alza de las contribuciones, sino que incluso para rebajar sus montos.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas recordaron que en la última Ley de Reajuste del Sector Público, que fue despachada a fines de enero pasado, se aprobó una norma que postergó el reavalúo previsto originalmente para este año, lo que obligó al Servicio de Impuestos Internos (SII) a dejar sin efecto la actualización y mantener sin cambios el valor de cada cuota, al menos hasta fines de 2026.

Sin embargo, dada la compleja situación económica que atraviesa el país y el deterioro del mercado laboral, los diputados Weisse y Coloma calificaron como "urgente" poder revisar los distintos factores que se utilizan para recalcular el avalúo de las propiedades, asegurando que "mientras no existan señales claras de una recuperación económica, lo más responsable es disminuir esta carga tributaria".

"Lamentablemente, las contribuciones no distinguen la realidad económica de las familias, sino que sólo consideran el valor de una vivienda, desconociendo muchas veces la situación actual de sus propietarios, cuáles son sus ingresos de ahora o si, por ejemplo, se encuentran desempleados. Como consecuencia, este impuesto se ha transformado en una carga cada vez más difícil de asumir para miles de personas, en especial para quienes atraviesan momentos económicos complejos. Por eso creemos que, dado el escenario que enfrenta el país, el Ministerio de Hacienda debiese modificar los parámetros que se utilizan y recalcular a la baja el valor de cada cuota, al menos mientras Chile no mejore sus niveles de crecimiento", señalaron los parlamentarios de la UDI.

Los congresistas agregaron que "hoy la prioridad debe ser aliviar el presupuesto y el bolsillo de las familias chilenas, no seguir aumentando los gastos a quienes ya están haciendo enormes esfuerzos por tratar de salir adelante".

En ese sentido, los integrantes de la comisión de Hacienda no sólo aludieron al compromiso que asumió el Presidente José Antonio Kast de poner fin a las contribuciones de forma universal -en la medida en que las finanzas públicas lo permitan-, sino que también recordaron que en la tramitación de la denominada megarreforma, el Ejecutivo propuso eximir del pago a todos los adultos mayores.

Por lo mismo, Weisse y Coloma afirmaron que un ajuste a los criterios también ayudaría a beneficiar al resto de los propietarios, es decir, a los menores de 65 años que actualmente pagan contribuciones.

“Lo que esperamos es que el Ministerio de Hacienda acoja esta propuesta antes de que finalice el proceso de reavalúo, porque si desde el propio Gobierno han reconocido que las contribuciones son injustas, resultaría absolutamente contradictorio que no se adopte ninguna acción concreta en beneficio de todos los propietarios. Parte de la recaudación del Estado, aunque sea un porcentaje menor, no puede seguir sosteniéndose a costa de este impuesto, menos aún en un momento en que miles de familias chilenas, especialmente de clase media, enfrentan serias dificultades económicas y laborales”, reiteraron los diputados de la UDI, quienes aseguraron que una medida similar también debería aplicarse a los bienes raíces agrícolas, cuyo reavalúo entrará en vigencia a comienzos de 2029.

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