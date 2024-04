Bancada de diputados UDI exige la renuncia del ministro de Educación acusando que "no sabe hacer la pega"

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitó al presidente Boric que pida la renuncia del ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Esto tras las presuntas irregularidades con la plataforma digital “Anótate en la lista”, cuya finalidad es que los apoderados que no tengan matrícula puedan apuntarse en una lista de espera para acceder a un cupo.

Según consigna Emol, pese a que el Mineduc aseguró que no existía una servicio "premium", la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, contradijo a la cartera.

En conversación con radio Cooperativa, la secretaria de Estado dijo que "efectivamente se detectó una especie de servicio premium que ha sido denunciado, que se alertó hacia el Ministerio de Educación y, por lo tanto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, instruyó una investigación tras esta denuncia, porque, además, aquí lo que sucede es que nuevamente se utiliza la capacidad de pago de las familias para acceder a cupos dejando atrás a otros, como para saltarse la fila, y eso es algo abusivo que no podemos permitir".

Sobre esto, el diputado Jorge Alessandri señaló que “la diferencia entre colegios pagados y municipalizados hoy día es mucho más grande, le han arrebatado a miles de jóvenes el sueño de ser profesional, el sueño de una educación de calidad y el ministro no ha dado con las soluciones”.

“No es que nos caiga mal el ministro de Educación es que no la apunta a ni una, no logra solucionar el problema de infraestructura, no logra que funcionen los SLEP, no logra encontrarle matrícula a los jóvenes especialmente en el norte del país que no tienen donde ir a clase, no logra resolver el sueño de los jóvenes para poder llegar a ser profesionales. Ministro Cataldo nos cae bien, pero no sabe hacer la pega”, agregó el parlamentario.

También el diputado Sergio Bobadilla indicó que “le hemos pedido por el bien de la educación, por el bien de los alumnos a lo largo del país que dé un paso al costado porque ha sido incapaz este ministro de resolver los problemas”.

Y el secretario de Estado respondió a la solicitud de los parlamentarios gremialistas, llamando a "poner en el centro a los estudiantes de nuestro país. Yo puedo entender que a muchos les genera incomodidad que un militante comunista esté a la cabeza de una cartera tan importante como el Ministerio de Educación".

"También puedo entender que en un año electoral el debate político se vaya polarizando y la sensatez vaya siendo reemplazada por cálculos mezquinos. Seamos honestos", agregó el ministro.

Y añadió que "esta actitud y emplazamientos forman parte de una estrategia de desinformación. Les invito a posponer sus intereses individuales, los intereses partidarios y ponerse al servicio de las causas del sistema educativo", cerró.

PURANOTICIA