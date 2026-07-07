Bancada de diputados de RN presenta agenda legislativa para fortalecer el trabajo de las policías

Con el objetivo de reforzar la seguridad pública y recuperar la autoridad de las policías, la bancada de diputados de Renovación Nacional entregó este martes al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, una agenda legislativa que reúne las principales iniciativas impulsadas por la colectividad para fortalecer el trabajo de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.

La propuesta responde al sostenido aumento de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia armada y constante aumento del clima de inseguridad, y busca entregar un respaldo efectivo a quienes enfrentan diariamente estos fenómenos, mediante una agenda que combina medidas de protección jurídica para los funcionarios policiales con acciones de reconocimiento y reparación institucional.

El documento se estructura en dos grandes ejes: Primero, fortalecer la protección jurídica de las policías y, segundo, la reparación y reconocimiento institucional.

FORTALECER PROTECCIÓN JURÍDICA

Entre las principales iniciativas destacan la modificación del artículo 150 D del Código Penal para precisar la aplicación del delito de apremios ilegítimos, estableciendo que éste opere cuando exista una persona bajo custodia efectiva del funcionario público, con el propósito de otorgar mayor certeza jurídica sin impedir la persecución de eventuales abusos mediante otras figuras penales.

El aumento de las sanciones para quienes agredan o insulten a funcionarios de Carabineros y de la PDI durante el ejercicio de sus funciones.

La ampliación de la legítima defensa privilegiada para policías que, estando de franco, intervengan para proteger a víctimas o enfrentar delitos flagrantes.

Y, también, la creación de controles preventivos de identidad con registro superficial en zonas de alta incidencia delictual, previa autorización fundada y por un tiempo acotado.

Asimismo, la agenda propone endurecer las sanciones para adolescentes que cometan homicidios o lesiones graves contra funcionarios policiales.

REPARACIÓN Y RECONOCIMIENTO

El segundo eje incorpora medidas destinadas a reconocer la labor de quienes han servido en las policías y reparar eventuales perjuicios sufridos por funcionarios durante el estallido social.

Entre ellas se contempla impulsar un proyecto que permita otorgar ascensos póstumos extraordinarios a mártires de Carabineros y la PDI, como una forma de reconocimiento institucional y apoyo a sus familias.

La agenda también propone crear una Comisión de Justicia y Reparación Policial, encargada de revisar denuncias, querellas, sanciones administrativas, bajas y perjuicios de carrera que hayan afectado a funcionarios policiales durante el estallido social. Especialmente en aquellos casos que terminaron sin condenas o fueron desestimados por la justicia.

La instancia tendría como objetivo proponer mecanismos de reparación, rectificación administrativa y, cuando corresponda, eventuales reincorporaciones, sin que exista posibilidad de revisar condenas firmes y ejecutoriadas.

Para la bancada de Renovación Nacional, esta agenda constituye una hoja de ruta para fortalecer a las instituciones encargadas de resguardar el orden público y entregar una señal clara de respaldo a quienes enfrentan diariamente la delincuencia.

En esa línea el diputado y subjefe de bancada, Eduardo Durán señaló que “Chile no puede contar con una estrategia de seguridad si nuestras policías no cuentan con el suficiente respaldo institucional, protección y certeza jurídica. Por eso, desde Renovación Nacional queremos ser categóricos, y lo decimos sin complejos”.

“Sin policías empoderadas, protegidas y reconocidas, ninguna estrategia de seguridad podrá ser sostenible en el tiempo”, aseguró.

Finalmente, agregó que, “por eso, como bancada, estamos presentando un paquete de medidas que van en la dirección, y fundamentada en dos pilares, de proteger a las policías, darle certeza jurídica a su actuar y darle el reconocimiento y el respaldo político que necesitan para cometer sus funciones y esperamos que la urgencia a una serie de iniciativas de la bancada”.

(Imagen: Bancada RN)

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