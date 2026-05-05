Balean con un subfusil Uzi a hombre de 40 años durante "encerrona" en Providencia

En estado grave, pero fuera de riesgo vital, se encuentra un hombre de 40 años que fue baleado en Providencia tras oponer resistencia al robo de su vehículo, motivo por el cual los delincuentes le dispararon con un subfusil Uzi y se dieron a la fuga con su auto.

El asalto tipo "encerrona" se registró en calle Eduardo Munita Quiroga, en momentos en que el afectado llegaba de visita donde unos amigos y donde se presume que estaba siendo seguido en otro automóvil, ya que apenas se detuvo frente al inmueble fue abordado por tres sujetos.

La víctima fue bajada a la fuerza de su station wagon Suzuki y en momentos en que se resistía al atraco, uno de los delincuentes le disparó a corta distancia con el subfusil, impactándolo bajo la axila derecha, por lo que fue trasladado por el SAMU a la Clínica Indisa.

"A través de cámaras y declaración de testigos pudimos determinar que esta persona había sido abordada por dos a tres sujetos. Portaban armas de fuego, tanto cortas como largas, y en momentos en que la víctima se resistía le efectúan un disparo cercano", señaló el capitán Nicolás Painepi, oficial de ronda Oriente de Carabineros.

Añadió que en los videos "se logra apreciar a dos sujetos con armas de fuego, uno con un armamento corto tipo pistola y un segundo sujeto con armamento largo tipo Uzi. El segundo sujeto ejecuta el disparo, el que portaba el armamento tipo Uzi".

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente, la indagatoria quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI.

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