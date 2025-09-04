Balean a un hombre en la puerta de su casa en Buin; no hay detenidos

Un hombre fue baleado en la puerta de su casa en la comuna de Buin, en un ataque ocurrido la noche del miércoles. La víctima, encontrada por su hermana, fue trasladada al hospital local, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas en la población Nuevo Buin. Según el relato de la hermana de la víctima, un desconocido le disparó a su hermano en el exterior del domicilio. El hombre, de 34 años, fue encontrado tendido en el suelo por su familiar, quien de inmediato llamó a los servicios de emergencia.

Tras ser llevado al Hospital de Buin, la víctima fue estabilizada. El capitán Francisco Ibarra, de la 15.ª Comisaría de Buin, confirmó que el hombre ingresó al recinto con impactos balísticos. Afortunadamente, su estado de salud es favorable y, según los últimos reportes, se encuentra fuera de riesgo vital.

La Fiscalía de turno ha instruido a personal especializado de Labocar y el OS9 de Carabineros para realizar los peritajes en el sitio del suceso. Las diligencias buscan dar con el paradero del responsable de los disparos, quien hasta el momento no ha sido identificado ni detenido.

