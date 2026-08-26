Balean a hombre que tenía tomada una casa en Conchalí: autores de los disparos querían el inmueble para vender droga

Un hombre de 61 años que mantiene tomado un inmueble en la comuna de Conchalí fue baleado por una banda que pretende quedarse con la vivienda para la venta de droga, según relató el mismo afectado.

El ataque ocurrió en un inmueble de calle Ventura Laureda, hasta donde llegaron tres sujetos que llamaron a gritos a la víctima. Apenas asomó para ver de qué se trataba, uno de los delincuentes le disparó e impactó en el abdomen.

La víctima fue trasladada al Hospital San José, donde fue intervenida quirúrgicamente. La investigación del caso quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI, que ya realizó los primeros peritajes.

Al respecto, el subcomisario BH Sebastián Duck informó que "en circunstancias que la víctima se encontraba al interior del inmueble, escucha fuertes gritos y al salir se percata de la presencia de tres sujetos, quienes lo invitan a acercarse, uno de ellos extrae un arma de fuego y efectúa a los menos seis impactos".

Añadió que uno de los disparos alcanza en el abdomen a la víctima. "Fue auxiliado por un familiar quien lo trasladó hasta Urgencia del Hospital San José, donde se mantiene fuera de riesgo vital", según confirmó el subcomisario.

También dijo que "la víctima reside hace un par de años en ese inmueble junto a su pareja y, por misma declaración de él, habría usurpado el inmueble. Ese sería el móvil, por cuanto estas tres personas habrían intentado apropiarse del lugar para utilizarlo como punto de venta de drogas".

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