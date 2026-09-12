Balance policial por 11 de septiembre: 284 detenidos y 198 eventos de violencia

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dio a conocer el balance policial de las jornadas del 10 y 11 de septiembre en el marco de la conmemoración de los 53 años del Golpe de Estado.

El reporte, elaborado por Carabineros de Chile a través de su Departamento de Análisis Criminal, contabilizó 198 eventos de violencia a nivel nacional, un 34% menos que en 2025, y 284 detenidos, un 80% más que el año pasado. De ese total, 16 son extranjeros y 31 son menores de edad.

Además, se registraron tres carabineros lesionados, tres ataques a cuarteles policiales y seis vehículos fiscales dañados. No se reportaron civiles lesionados ni daños al transporte público.

Al respecto, el ministro Arrau señaló que “los violentistas, los delincuentes, buscan cualquier excusa para lanzar molotov, disparar, atentar contra la infraestructura pública, los cuarteles, los vehículos, los carabineros y la propiedad privada".

"Sé que hay sectores que romantizan con esto de la violencia, las barricadas, las bombas molotov, pero esta línea no la podemos cruzar. El orden, la seguridad, la tranquilidad de los chilenos está en juego", indicó.

El titular de Seguridad agradeció a las fuerzas de orden y seguridad, "especialmente carabineros de Chile, por la labor en estos días para ir mejorando las cifras, dando más tranquilidad a la población y tomando detenidos a una mayor cantidad de estos violentistas, de estos delincuentes que no entienden la diferencia entre la tranquilidad, el bien y el progreso de nuestro país, y el mal o el desorden".

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