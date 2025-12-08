Balance nacional: 10 muertos y más de 350 accidentes en el fin de semana largo

Durante la jornada de este lunes, Carabineros actualizó las cifras del movimiento y la seguridad vial registradas en el tercer balance del fin de semana largo de 2025. La institución confirmó que diez personas han perdido la vida en accidentes de tránsito, en un contexto marcado por el masivo desplazamiento desde la Región Metropolitana hacia distintos puntos del país con motivo del feriado por la Inmaculada Concepción.

Según detalló la policía uniformada, a lo largo de estos días se han realizado 45.762 controles y fiscalizaciones a conductores, junto con 11.336 exámenes practicados, acciones que buscan reforzar la prevención en las rutas.

A esto se suma que “se ha detenido a 156 personas a nivel nacional” durante este período, además de registrarse 1.445 infracciones de tránsito vinculadas al comportamiento de los automovilistas.

En su informe, Carabineros también indicó que se han reportado 354 siniestros viales y que “hay 10 personas que han perdido la vida en estos incidentes”, cifras que mantienen la preocupación por la seguridad en las carreteras durante los fines de semana de alta movilidad.

PURANOTICIA