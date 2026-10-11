Balance fin de semana largo: 6 fallecidos y 74 lesionados en 117 accidentes viales

El último balance de Carabineros por el fin de semana largo, con cierre a las 23:59 horas del sábado, consigna 6 fallecidos y 74 lesionados en 117 siniestros viales.

También menciona que 260.373 vehículos han abandonado la Región Metropolitana, un 30% por la Ruta 5 Sur, un 22% por la Ruta 78 a San Antonio, un 21% por la ruta 68 a Valparaíso y un 20% por la ruta 5 norte.

Además, Carabineros ha realizado 29.667 controles y fiscalizaciones en terreno, practicando 8.165 exámenes. En el detalle, han sido 8.094 alcotest y 71 narcotest.

Asimismo, 86 personas han sido detenidas por Carabineros, de las cuales 44 corresponden a conducción en estado de ebriedad, 15 bajo la influencia del alcohol, 22 bajo efectos de las drogas y cinco por conducción temeraria.

Además, se han cursado 938 infracciones, de las cuales 600 están asociadas a velocidad, 301 al no uso del cinturón de seguridad y 37 por el sistema de retención infantil.

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