Balance fin de semana largo: 29 muertos en 522 accidentes carreteros

Carabineros informó que durante el fin de semana largo se registraron 29 fallecidos a nivel nacional en 522 accidentes carreteros.

Según indicó el jefe de Zona de Tránsito de Carabineros, general Víctor Vielma, las causas fueron exceso de velocidad, consumo de alcohol y droga de los conductores e imprudencia de los peatones.

También señaló que más de 450.000 vehículos salieron de la Región Metropolitana hacia diferentes destinos del país y que se realizaron más de 61.000 controles vehiculares.

Además, se aplicaron más de 13.700 controles de alcotest y narcotest, con un total de más de 193 detenidos.

Asimismo, se notificaron más de 2.000 infracciones al tránsito, principalmente asociadas exceso de velocidad, al no uso del cinturón de seguridad, y la no utilización del sistema de retención infantil.

PURANOTICIA