Balance del fin de semana largo: 14 fallecidos en 473 accidentes viales en todo el país

Carabineros informó que durante el fin de semana largo se registraron 14 víctimas fatales en accidentes de tránsito, lo que representa una disminución del 44% respecto al fin de Semana Santa de 2024, último feriado comparable, cuando se reportaron fallecidos.

Además, se produjeron 473 siniestros viales en todo el territorio nacional, lo que se traduce en una disminución del 15,4% respecto del año pasado, cuando se registraron 559 accidentes.

Asimismo, se verificó un total de 329 lesionados, de los cuales 75 fueron graves, 23 menos graves y 231 leves, lo que se traduce en una disminución total del 8,6% con respecto al 2024, cuando se reportaron 360 personas heridas.

En tanto, se efectuaron 14.171 exámenes para la detección de alcohol, logrando en ellos detectar un total de 112 conductores en estado de ebriedad y 30 bajo la influencia del alcohol. Respecto a controles narcotest, se realizaron 134 exámenes procediendo a la detención de 35 conductores.

Finalmente, se consignaron salidas por un total de 413.125 vehículos por las 5 principales rutas existentes en la Región Metropolitana. Del día jueves 14 al domingo 17 retornaron 407.833 vehículos.

