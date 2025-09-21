Balance Fiestas Patrias: 17 personas han fallecido producto de siniestros viales

Carabineros dio a conocer un nuevo balance en el marco de las Fiestas Patrias, donde han fallecido 17 personas producto de siniestros viales.

La coronel Estrella Sotelo detalló que “hasta las 23:59 horas del día sábado 20, han regresado a la Región Metropolitana unos 368 mil vehículos”.

"Hasta ahora hemos tenido un regreso tranquilo y esperamos que durante la tarde aumenten los flujos vehiculares", indicó.

Además, señaló que desde el miércoles 17 hasta el sábado 20, “llevamos 456 siniestros viales, que se traduce en una disminución de un 37,2% respecto al año 2023, que es el año con el cual nos estamos comparando”.

“Lamentablemente tenemos 17 personas que han fallecido en este periodo de tres días, con una disminución de un 10,5% respecto del año 2023, donde se destacan las causas que ya les he mencionado anteriormente, que es la velocidad, la conducción no atenta a las condiciones del tránsito, conducir en estado de ebriedad y también los peatones imprudentes", indicó.

Carabineros ha realizado más de 68 mil controles vehiculares y se han “infraccionado a 1.500 personas aproximadamente por superar los límites de velocidad en la conducción”.

También, junto a Senda se han realizado más de 19 mil exámenes para detectar la presencia de alcohol y “se ha detenido a 190 personas que han conducido en estado de ebriedad, 90 personas bajo la influencia del alcohol y 50 personas bajo la influencia de las drogas”.

