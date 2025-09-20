Balance Fiestas Patrias: 11 personas han fallecido producto de siniestros viales

Carabineros realizó un nuevo balance por Fiestas Patrias. Durante este fin de semana largo han fallecido 11 personas productos de siniestros viales.

La coronel Estrella Sotelo, prefecto de Tránsito y Carreteras, detalló que desde el miércoles 17 hasta el viernes 19 "llevamos 305 siniestros viales que, comparado con el año 2023 donde hubo una configuración de días de feriado similar al año 2025, hay una disminución de un 45,5%".

"Llevamos 226 personas lesionadas de diversa consideración y lamentablemente hasta las 00:00 horas 11 personas fallecidas”, añadió.

En cuanto a las principales causas de estos decesos, la coronel Sotelo señaló que “dicen relación con la velocidad, con la conducción desatenta y también la conducción en estado de ebriedad y peatones imprudentes”.

Durante este fin de semana largo, Carabineros ha realizado “más de 350 mil controles vehiculares, cerca de 14.700 exámenes para detectar alcohol en la sangre”.

“De esta cifra de exámenes, llevamos cerca de 140 personas detenidas por conducir en estado de ebriedad, cerca de 70 por conducir bajo la influencia del alcohol y más de 40 personas por conducir bajo la influencia de las drogas”, informaron.

“Cerca de 1.500 personas han superado los límites de velocidad en la conducción, aproximadamente 418 personas que han sido detectadas por no hacer uso de cinturón de seguridad y 118 por trasladar menores de edad sin su dispositivo de retención infantil”, indicó la coronel Sotelo.

