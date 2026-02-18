Balance delictual 2025: Disminuyeron los robos violentos, pero incrementaron los delitos de drogas

Una disminución de -9,8% en la tasa de robos violentos durante el año 2025 fue una de las principales conclusiones del último balance de casos policiales.
El Gobierno entregó un balance de las estadísticas delictuales del año 2025, analizadas y recopiladas por el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), organismo dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el que destaca una disminución en los robos violentos y un aumento en delitos de drogas y armas.
El balance muestra una disminución de delitos contra la vida o integridad de las personas, violencia intrafamiliar, delitos contra la propiedad no violentos e igualmente una considerable baja en delitos de robos violentos. Por el contrario, los delitos asociados a drogas y armas registraron un aumento.
- Delitos contra la vida o integridad de las personas: Este grupo delictual muestra una baja de -1,8% en comparación con el año 2024, pasando de una tasa de 1.263,9 a 1.240,8 cada 100 mil habitantes. Los casos policiales disminuyen de 253.870 a 250.720.
Las principales bajas se registran en los delitos de abusos sexuales (-7,4%), homicidios (-4,1%), lesiones leves (-2,4%), lesiones graves o gravísimas (-2,2%) y violaciones (-1,8%).
- Delitos de robos violentos: Destaca una reducción importante de -9,8% en comparación con 2024, pasando de una tasa de 600,1 a 541,5 cada 100 mil habitantes. Los casos policiales disminuyen de 120.548 a 109.419.
Las bajas más importantes se presentan en los delitos de robo violento de vehículo motorizado (-22,2%) y robo con violencia o intimidación (-12,0%). En lo que respecta en específico al robo violento de vehículo motorizado se produjeron 2.293 casos menos durante el año.
- Violencia intrafamiliar: En este punto se registra una disminución en -3,2% en comparación con 2024, pasando de una tasa de 704,2 a 681,9 cada 100 mil habitantes. Los casos policiales caen de 141.445 a 137.801.
Las bajas más importantes tienen lugar en los casos de VIF con lesiones psicológicas (-5,0%) y VIF con lesiones físicas (-4,6%).
- Delitos asociados a drogas: Aumenta en un 17,9% en relación con 2024, pasando de una tasa de 79,3 a 93,5 cada 100 mil habitantes. Los casos policiales suben de 15.932 a 18.890.
El aumento se explica por el crecimiento de las tasas de casos policiales cada 100 mil habitantes relacionadas al microtráfico de sustancias, que crece 21,6%, y otras infracciones a la Ley de Drogas, que sube 24,5%.
- Delitos asociados a armas: Alza de 2,4% respecto de 2024, pasando de una tasa de 144,7 a 148,2 cada cien mil habitantes. Los casos policiales pasan de 29.065 a 29.944.
Pese a esta alza, presentan disminuciones las tasas de los delitos de porte o posesión de armas o explosivos (-1,6%) y otras infracciones a la Ley de Armas (-4,5%).
- Delitos contra la propiedad no violentos: Este grupo disminuye en -2,4% en comparación con 2024, pasando de una tasa de 1.586,4 a 1.548,6 cada cien mil habitantes. Los casos policiales bajan de 318.656 a 312.918.
Las principales disminuciones se generan en las tasas de los delitos de robo de objetos de o desde vehículos (-7,4%), robo en lugar no habitado (-5,7%) y robo en lugar habitado (-4,8%).
- Incivilidades: Se mantiene con una variación de -0,8% en la tasa cada cien mil habitantes, pasando de 288.340 a 287.743 casos en comparación a 2024.
Las disminuciones más importantes se registran en el porte de drogas (-17,4%), desórdenes públicos (-16,9%) y amenazas con armas (-13,6%).
