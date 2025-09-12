Balance del 11 de septiembre: 264 disturbios a nivel nacional, 110 detenidos y cuatro carabineros heridos

Carabineros informó que durante la noche del 11 de septiembre se registraron 264 eventos a nivel nacional, con el resultado de 110 detenidos y cuatro funcionarios policiales heridos, uno de ellos de gravedad.

En el detalle, los eventos consistieron en desórdenes graves, barricadas, lanzamiento de artefactos incendiarios, uso de fuegos artificiales y objetos contundentes, intentos de saqueo y disparos con armas de fuego, entre otros.

De este total de eventos, 164 se registraron en la Región Metropolitana, donde también se efectuó la mayoría de las detención (85). El total de 110 detenciones significa un aumento del 89,7 por ciento a nivel nacional.

Uno de los hechos más graves se produjo en Mapocho con Huelén, comuna de Cerro Navia, donde encapuchados usaron armas de fuego y lanzaron objetos incendiarios contra los efectivos de Carabineros.

El personal policial debió enfrentó los disturbios y barricadas con carros lanzagua y lanzagases. No se reportaron heridos ni detenidos en estos incidentes.

Y nuevamente la 54ª Comisaría de Carabineros de Huechuraba fue atacada a balazos por desconocidos, pero no se registraron heridos en esta unidad.

El carabinero lesionado de gravedad de registró en Quilicura, debido al ataque a pedradas a la comisaría de la comuna. El funcionario resultó herido grave por fractura dental, siendo traslado al Hospital Institucional.

Además, en calle Clotario Blest con Av. Departamental, comuna de Pedro Aguirre Cerda, hubo barricadas incendiarias y ataques a personal de Carabineros.

En tanto, en la Población Lo Hermida, comuna de Peñalolén, los efectivos policiales debieron intervenir para sofocar múltiples barricadas en av. Grecia. En estos incidentes un carabinero resultó lesionado por la mordedura de un perro.

Y en Av. Colón con Ducaud, comuna de San Bernardo, sujetos encapuchados dispararon a carabineros de Control de Orden Público, exponiendo la integridad también de vecinos del sector.

PURANOTICIA