Balance de fin de semana largo deja 12 fallecidos y más de 200 conductores ebrios detenidos

Un total de 12 víctimas fatales a lo largo de todo el país fue el saldo que dejaron los siniestros de tránsito ocurridos durante este reciente fin de semana largo. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la institución policial, entre los fallecidos se contabilizan tres personas que manejaban motocicletas y otras dos que se desplazaban en bicicletas.

Las cifras oficiales fueron detalladas por el jefe de Zona de Tránsito de Carabineros, general Víctor Vielma. El alto oficial precisó además el flujo vehicular registrado en la capital, indicando que 405 mil automóviles abandonaron la Región Metropolitana. Esta cantidad representa una disminución del 18% en comparación con los 440 mil vehículos que se habían proyectado inicialmente.

En cuanto a los controles preventivos desplegados en las rutas, la autoridad policial comunicó que se inspeccionaron más de 67.400 vehículos. Estos operativos derivaron en la emisión de más de 3.200 infracciones, siendo las principales causas el transitar con exceso de velocidad, la falta de uso del cinturón de seguridad y la no utilización del sistema de retención infantil.

Paralelamente, los uniformados llevaron a cabo más de 3.500 exámenes de alcotest y narcotest. Estas pruebas preventivas permitieron sacar de circulación a 233 conductores que resultaron detenidos: la gran mayoría, correspondiente a 204 personas, por manejar bajo los efectos del alcohol; otros 28 individuos por consumo de drogas, y finalmente un sujeto aprehendido por conducción temeraria.

PURANOTICIA