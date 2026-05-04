Patricia Bullrich aterriza en Chile: "Con el gobierno de Kast tendremos un diálogo mucho más frontal y sincero"

Para ser parte de la conferencia denominada “La otra mirada a la geopolítica”, este martes 5 de mayo aterrizará en territorio nacional Patricia Bullrich. Durante su estadía en Chile, la actual senadora y exministra de Seguridad de Argentina integrará un panel de conversación enfocado en esta materia.

De manera previa a su desplazamiento, la parlamentaria trasandina dialogó con La Tercera para analizar el presente de los vínculos entre ambas naciones. Al respecto, la autoridad aseguró que "están muy bien. El presidente Kast ha venido hace muy poco aquí a la Argentina, ha tenido un excelente encuentro con nuestro presidente, con nuestro gabinete y también con muchos líderes del país. Yo he tenido la posibilidad de desayunar con él y de hablar de las relaciones bilaterales y de ambos países, así que arrancamos muy bien".

Requerida por la impresión que le dejó el mandatario chileno, la otrora secretaria de Estado valoró el escenario político actual. En esa línea, aseveró que "para nosotros que haya ganado Kast es importante, es un gobierno con el que vamos a tener un diálogo mucho más fluido, mucho más abierto, podemos discutir las cosas sin que se ofendan".

Para contrastar esta situación, la legisladora recordó episodios pasados: "A mí me pasó en el gobierno de Boric que en un determinado momento dije que había un problema con Hezbolá en la frontera norte, en Iquique, y bueno, como decimos acá, me saltaron a la yugular, pero yo no estaba haciendo más que una descripción. Nosotros tenemos el mismo problema, es decir, no es ni bueno ni malo, hay que saber lo que pasa y combatirlo".

Profundizando en este punto, Bullrich enfatizó las proyecciones de la nueva administración, indicando que "con el gobierno de Kast podemos tener un diálogo mucho más frontal, sincero, respecto a los problemas que podemos tener y a las necesidades de trabajo en común en las áreas importantes, nuestro comercio, nuestra frontera, nuestra integración, bueno, nuestra seguridad, son todos temas que hay que poner sobre la mesa en esta relación bilateral".

En otra arista de la entrevista, la senadora abordó la situación del exfrentista Galvarino Apablaza. Cabe recordar que el sujeto se fugó en Argentina previo a concretarse su extradición a Chile, donde es requerido por su responsabilidad como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán.

Sobre este caso judicial, la exministra detalló las acciones tomadas durante su gestión en el Ejecutivo: "Cuando nosotros llegamos al gobierno, Apablaza era un refugiado. El gobierno argentino lo protegía siendo un asesino. Nosotros lo que hicimos fue cambiar el dictamen, cambiamos a los miembros de esa comisión que habían considerado a un asesino como un refugiado, y teníamos otros casos más, el caso de Leonardo Bertulazzi, de las Brigadas Rojas italianas, y otros casos más".

Asimismo, la autoridad trasandina precisó que modificaron "el reglamento para refugiarse en la Argentina, la Argentina no podía ser un refugio de asesinos, le sacamos la condición de refugiado a Apablaza, eso fue un trámite que nos llevó bastante tiempo".

Finalmente, respecto a las razones de la huida, argumentó que "Luego eso tenía una instancia judicial más, porque si bien nosotros achicamos las instancias, él tenía la ley retroactiva, no tenía la nueva ley. Entonces aprovechó todo ese tiempo, nosotros no teníamos una orden de vigilancia de parte de la justicia en el mientras tanto, no podíamos hacer esa vigilancia, pero yo le aseguro que la Argentina tiene la firme decisión de encontrar a Apablaza, de mandarlo a Chile, de extraditarlo. Ya la Corte Suprema de Justicia habilitó el camino y lo vamos a encontrar. Así que está toda la voluntad puesta en encontrar a Apablaza".

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