Balance de Fiestas Patrias: Seis muertos y 108 heridos en 166 accidentes

Carabineros entregó este viernes un nuevo balance vial de Fiestas Patrias y consignó que hasta el momento se han registrado seis fallecidos y 108 heridos en 166 siniestros.

El general Víctor Vielma, jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, señaló que, de las víctimas fatales, “el 50% corresponde a peatones, que son los usuarios de mayor vulnerabilidad”.

Además, informó la salida de más de 860 mil vehículos desde la Región Metropolitana hacia distintas partes del país y la fiscalización a 34.000 conductores y 149 detenidos.

De este total, 122 fueron detenidos por conducción bajo efectos del alcohol, mientras que los 27 restantes al consumo de drogas.

“Es una situación alarmante y grave, porque esta causalidad contribuye de primera línea a los siniestros viales”, enfatizó el general Vielma.

También informó que más de 1.000 conductores fueron infraccionados por faltas asociadas al exceso de velocidad, no uso del cinturón y al sistema de retención infantil.

