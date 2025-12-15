Balance de Carabineros por la segunda vuelta presidencial: 120 personas detenidas y 495.010 excusas en Comisaría Virtual

Carabineros entregó un balance del despliegue de efectivos durante el proceso eleccionario, número de detenidos y excusas presentadas para no votar.

El general Stephan Godomar mencionó que cerca de 22 mil miembros de la institución cumplieron actividades a nivel nacional.

Sus funciones se enfocaron principalmente en el resguardo de las inmediaciones de centros de votación, servicio de escolta de los diferentes actores y en las constancias excusatorias.

A nivel nacional, se registraron 120 personas detenidas, 42 de ellos por mantener una orden vigente; 34 por infracción a la ley 18.700 como negarse a ser vocal de mesa, abandonar sus funciones en las mesas de votaciones, entre otros delitos.

Durante el proceso eleccionario no se registraron ni personas ni funcionarios policiales lesionados.

Finalmente, a nivel nacional, se ingresaron 495.010 constancias excusatorias en Comisaría Virtual, en tanto, 59.231 se realizaron en las diversas unidades policiales del país.

PURANOTICIA