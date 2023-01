Balance de Carabineros: Los secuestros en Chile aumentaron 79% durante 2022

En un 79% aumentaron los secuestros durante el año 2022, según informó Carabineros este martes.

La cifra fue dada a conocer en un nuevo balance de seguridad y orden público entregado por la institución, lo que coincidió con lo señalado la semana pasada por la Policía de Investigaciones (PDI).

Según la PDI, en 2022 se registraron 46 secuestros, lo que se traduce en un alza de un 76,9% en comparación con el año anterior, que avanzó un 26%.

Carabineros indicó que entre 2017 y 2022 se contabilizaron 1.925 secuestros, 508 de ellos en 2022, traduciéndose en un incremento de 79%.

El general Enrique Monrás, director de Orden y Seguridad de Carabineros, explicó que en la región Metropolitana se concentran el mayor número de casos, con un aumento de 51%. Mayoritariamente, las víctimas son pequeños comerciantes.

"Muchos de ellos que delinquen son personas extranjeras, y efectivamente el secuestro extorsivo es pedir dinero, por tanto busco a las personas que puedan manejar dinero en efectivo. Especialmente, tienen que ver con el comercio", mencionó.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a los alarmante números, aseverando que el crimen organizado ha instalado este tipo de delitos violentos, así como el sicariato y extorsiones, por lo que indicó que durante esta semana se reunirá con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para abordar este tema.

"Al principio el secuestro era un delito que se cometía en el marco de la disputa territorial o ajustes de cuentas, entre organizaciones criminales. Eso ha mutado y ha evolucionado en un delito para obtener ganancias y está afectando a ciudadanos que no son parte de esas organizaciones criminales, son ciudadanos comunes y corrientes, es un tema que nos preocupa", sostuvo.

Y añadió que "en 2022 destinamos recursos para dotar de mayores capacidades humanas a las fiscalías de la Macrozona Norte y me he comprometido, por eso me reuniré con el fiscal, a ampliar ese convenio".

"Vamos a destinar más recursos al Ministerio Público en el 2023 para que en todas las zonas donde haya mayor presencia de organizaciones criminales, fortalezcamos a las fiscalías para que tengan más capacidad para investigar", zanjó la autoridad.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA