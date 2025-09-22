Balance 2025: Fiestas Patrias terminan con 23 víctimas fatales en el tránsito, 5% más que en 2024

Carabineros entregó el balance final de accidentes viales durante Fiestas Patrias, en las que se registraron 23 fallecidos, 415 heridos y 563 siniestros.

Además, 1.050.000 vehículos salieron de la Región Metropolitana durante el fin de semana largo y hasta las 00:00 de hoy lunes ya habían retornado 997.000 autos a la región.

También se aplicaron casi 25.000 exámenes a conductores, de ellos, 24.569 alcotest y 219 narcotest. Al respecto, el jefe de zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Víctor Vielma, detalló que "a nivel nacional, tenemos 399 detenidos, 226 de ellos asociados a la conducción en estado de ebriedad, 111 asociados al consumo bajo la influencia del alcohol y 62 de ellos por consumo de drogas o estupefacientes en la conducción".

En cuanto a los fallecidos, el general Vielma señaló que "las causas asociadas a estos siniestros con consecuencias fatales fueron por la conducción a exceso de velocidad, la conducción no atenta, y principalmente una causa que viene sostenida y en aumento, que es la exposición del peatón a riesgo de atropello con consecuencias fatales".

"Llevamos un 5% más de personas fallecidas en comparación con el mismo período en 2024, así que son cifras negativas", enfatizó el general Vielma.

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, declaró que "fueron 23 personas las que fallecieron en estos cuatro días y medio, y que nos debiera, por supuesto, motivar a preguntarnos qué otras cosas podemos hacer para poder evitar que esto siga sucediendo".

PURANOTICIA