Balacera en plena calle de Estación Central deja un venezolano fallecido y otro herido

Un hombre de nacionalidad venezolana falleció y otro resultó herido tras una violenta balacera informada por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y que ocurrió la madrugada de este martes en Estación Central.

El ataque armado se registró cerca de las 00.15 horas en la calle Carlos Pezoa Véliz cuando tres hombres estaban reparando un vehículo en plena calle y llegó un auto de color blanco con atacantes en su interior.

Los desconocidos dispararon directamente a las víctimas, lo que provocó que uno de ellos, de nacionalidad venezolana, perdiera la vida en el hospital donde fue trasladado. Mientras que el segundo afectado permanece herido, pero fuera de riesgo vital.

Según detalló el fiscal ECOH Rubén Salas, “hay dos víctimas respecto a estos hechos. Una de ellas se encuentra con riesgo vital, recibe varios impactos balísticos, uno de ellos en el cuello, y está hoy día siendo tratada en la clínica Bicentenario. La otra está fuera de riesgo vital, y está aun así siendo atendida por funcionarios médicos”.

Horas más tarde el Ministerio Público confirmó que la víctima en riesgo vital falleció.

“Estamos realizando todas las diligencias pertinentes, llegamos rápidamente al lugar, estamos levantando toda la evidencia. La investigación está a cargo de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de Chile”, indicó el persecutor.

En relación a las víctimas de nacionalidad venezolana, todavía no se determina si estaban en situación regular o irregular en el país.

