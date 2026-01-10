Balacera en Mall Plaza Quilicura deja un asaltante fallecido y tres detenidos

Un frustrado intento de robo a una empresa de transporte de valores se registró La mañana de este Sábado en el Mall Plaza de Quilicura, hecho que culminó con un delincuente fallecido tras un enfrentamiento armado con Carabineros.

Según antecedentes preliminares, cinco sujetos armados ingresaron a una sucursal de Western Union con la intención de perpetrar un asalto y sustraer dinero desde el local de envío de valores.

Cuando los individuos se disponían a huir del lugar, personal de Carabineros llegó al recinto, produciéndose un intercambio de disparos entre los funcionarios policiales y los asaltantes.

En medio de la balacera, uno de los delincuentes resultó gravemente herido, siendo trasladado de urgencia al SAPU de Quilicura, donde finalmente se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.

Posteriormente, tres individuos fueron detenidos por Carabineros y se incautaron tres armas de fuego, una de ellas con cargador extendido y munición, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de un quinto involucrado.

PURANOTICIA