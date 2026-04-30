Balacera en las cercanías de feria libre en La Pintana deja a un hombre en estado grave

Un violento ataque con arma de fuego se registró en los alrededores de una feria libre de La Pintana, donde una pareja fue atacada por desconocidos que se movilizaban en un vehículo. El hecho dejó a un hombre gravemente herido, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Padre Hurtado, donde permanece en estado de gravedad.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los agresores llegaron en un automóvil hasta el lugar y, por causas que aún se investigan, abrieron fuego contra las víctimas.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Esteban Silva, indicó que "hay otra persona herida, pero no de gravedad, que está siendo entrevistada, y se menciona el uso del vehículo, pero los disparos no se habrían producido desde el interior, de acuerdo a lo que hemos reconstruido hasta el momento”.

El ataque fue calificado como un doble homicidio frustrado y quedó en manos de la Fiscalía ECOH Metropolitana junto a la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizan diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables.

Este nuevo episodio de violencia armada se suma a otro ocurrido recientemente en Cerro Navia, donde dos amigos de 20 y 22 años fueron baleados por desconocidos mientras intentaban solucionar un desperfecto mecánico en su vehículo, en calle Salvador Gutiérrez. En ese caso, una de las víctimas permanece en riesgo vital.

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