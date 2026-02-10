Balacera en La Legua deja un muerto y dos carabineros heridos

Carabineros confirmó que una persona murió de un balazo en el interior de la Población La Legua de la capital, durante la madrugada de este martes, donde también se produjo un enfrentamiento entre delincuentes y funcionarios policiales. Se investiga si los hechos están relacionados.

Al respecto, el general Víctor Vielma, jefe de Zona Santiago Oeste, informó que "en el día de hoy en la madrugada, en circunstancias que un vehículo policial de la Cuarta Comisaría realizaba patrullajes preventivos por el sector de Santa Rosa con Sargento Aldea, sorprendieron un vehículo de color negro en actitudes sospechosas por lo cual deciden fiscalizarlo".

"Este vehículo hace caso omiso a las indicaciones de los carabineros y se da la fuga del sector por diferentes calles de la comuna de Santiago, San Miguel y San Joaquín, llegando finalmente a la población La Legua", añadió.

"Los carabineros ingresan al interior de la población La Legua, son emboscados y atacados a balazos por diferentes personas por lo cual tuvieron que retirarse, no obstante, los carabineros también hicieron uso de sus armas para poder repeler esta emboscada", agregó.

"Posteriormente, a las 2:50 horas, personal de Carabineros que se encuentra de servicio en La Legua ubicaron a una persona que se encuentra lesionada por impacto balístico el cual fue trasladado al Hospital Barros Luco, donde falleció a las 6 de la mañana aproximadamente", señaló el alto oficial

También explicó que por el ataque y la persona fallecida, quien murió en el sector del enfrentamiento, hay dos investigaciones en desarrollo. Los funcionarios policiales resultaron con lesiones leves y fueron atendidos en el hospital institucional.

Consultado si el fallecido es uno de los atacantes, el general señaló que "se están realizando todas las diligencias para ver si hay algún vínculo entre la persona lesionada por un proyectil balístico y el ataque a los carabineros que resultaron lesionados".

Finalmente, el general Vielma informó que el vehículo policial atacado presenta más de 10 impactos balísticos en sus ventanas, vidrio trasero y parabrisas.

