Balacera en Estación Central deja a cuatro fallecidos y dos heridos

Una noche violenta en Santiago dejó el saldo de cuatro muertos, el último, un ciudadano colombiano que falleció tras una intensa balacera en la comuna de Estación Central, que dejó, además, dos heridos.

El incidente ocurrió en calle El Greco, donde por causas que aún se investigan, se inició una pelea que terminó en balacera.

Tras aproximadamente 25 disparos por parte de desconocidos, una de las víctimas falleció en el lugar, y otros dos resultaron heridos: una grave y otra en riesgo vital. Los heridos fueron trasladados por vecinos a centros asistenciales.

La víctima fatal se trata de un ciudadano extranjero, de nacionalidad colombiana.

El fiscal del Equipo Contra el crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Rubén Salas, detalló que "fuimos a entrevistarnos con una de las víctimas, de nacionalidad chilena. Nos dio importantes antecedentes de lo ocurrido".

Salas detalla que habría rencillas anteriores entre ambos grupos que habrían derivado en esta balacera en Estación Central.

El asesinato ocurrido en Estación Central es el cuarto de la noche del jueves en la región Metropolitana, luego de un homicidio en la Vega Central y un doble crimen en una plaza de La Pintana.

Si vemos toda la semana, la cifra sube a nueve luego de un triple homicidio ocurrido a comienzos de semana en La Florida, el asesinato de otro hombre en Estación Central y la muerte de un hombre en la plaza Santa Ana de Santiago.

