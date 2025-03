Balacera en departamento de Santiago Centro termina con dos víctimas fatales

Este domingo, un tiroteo en la comuna de Santiago Centro dejó como saldo la muerte de dos personas, un suceso que ha conmocionado a la comunidad. La balacera se registró en un departamento ubicado en el décimo piso de un edificio, entre la calle Arturo Prat y avenida Matta, en la Región Metropolitana.

Según el teniente coronel de Carabineros, Bernardo Leiva, al lugar llegaron rápidamente efectivos de la cuarta comisaría. Al no recibir respuesta del interior del departamento y ante la sospecha de que algo grave había ocurrido, el personal procedió a forzar la puerta. Adentro, encontraron a dos hombres adultos, aparentemente extranjeros y mayores de edad, quienes ya se encontraban sin vida a causa de múltiples impactos de bala.



Los testigos, en su mayoría vecinos del edificio, reportaron haber visto a una persona huyendo del departamento, aunque aún no se sabe si otras personas estuvieron involucradas en el incidente. La Fiscalía ha ordenado que la Brigada de Homicidios tome el control de la investigación para esclarecer los hechos y continuar con el trabajo en el sitio del suceso.

Por el momento, las víctimas aún no han sido identificadas, ya que no se encontraron documentos que pudieran ayudar a conocer su identidad. No obstante, los vecinos aseguran que podrían ser de nacionalidad extranjera. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el acceso al departamento fue permitido o forzado.

Además, en el lugar se encontraron restos de una sustancia similar a la cocaína, aunque esto deberá ser confirmado por peritos científicos. Aún no se sabe si las víctimas estaban relacionadas con el narcotráfico o si los autores del crimen huyeron en algún vehículo.

La Fiscalía ha dispuesto que continúe la indagación para determinar cómo se desarrollaron los hechos y si las víctimas mantenían algún vínculo con el crimen organizado. Según la administración del edificio, los residentes del departamento no llevaban más de dos semanas en el lugar.

En cuanto a las armas utilizadas, aún no hay certeza de cuál fue el arma empleada en el crimen, por lo que será necesario realizar más estudios científicos. Las diligencias están siendo supervisadas por la Fiscalía, que ha solicitado la colaboración de la PDI y la Brigada de Homicidios para esclarecer lo ocurrido.

