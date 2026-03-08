Balacera en cité de Santiago deja un muerto y dos heridos tras discusión por ruidos molestos

Una persona murió la noche del sábado tras recibir un impacto de bala en un cité ubicado en calle Roberto Espinoza, entre General Gana y Avenida Pedro Montt, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana,

De acuerdo a información proporcionada por Carabineros, tres personas resultaron lesionadas por impactos de bala y fueron derivados hasta la Posta Central, donde se confirmó el fallecimiento de uno de ellos.

Según relataron testigos del sector, el incidente se habría originado tras una discusión vinculada a ruidos molestos, situación que habría escalado hasta el uso de armas de fuego dentro del inmueble.

La víctima fatal correspondería a un ciudadano colombiano.

Las investigaciones quedaron a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que trabajará en conjunto con las policías para esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar cómo se desarrollaron los hechos.

