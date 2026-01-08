Balacera en barrio Meiggs deja a cuatro heridos: uno está en riesgo vital

El Equipo ECOH y Carabineros investigan una balacera que se registró anoche en el barrio Meiggs de la comuna de Santiago y que dejó cuatro heridos, uno de ellos en riesgo vital.

De acuerdo a los primeros antecedentes, los disparos se produjeron en un amplio sector de calles Exposición, Sazié y San Alfonso y los protagonistas serían cuidadores de toldos azules de distintas nacionalidades.

El mayor Gonzalo Vera informó que "hay un lesionado de nacionalidad chilena, adulto, que recibió un impacto balístico en la cabeza. Está siendo atendido en el Hospital San Juan de Dios, sometido a una cirugía, recibió un impacto balístico en la cabeza".

En el lugar se realizaron peritajes a cargo del Labocar y la investigación por cuádruple homicidio frustrado será realizada por el Equipo ECOH y el OS9 de Carabineros.

