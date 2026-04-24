Balacera deja un muerto a metros de un colegio en Pedro Aguirre Cerda: en el vehículo del atacado se encontró droga

La comuna de Pedro Aguirre Cerda fue escenario de un violento crimen a balazos que engrosa la lista de homicidios en la región Metropolitana. Un grupo de sujetos no identificados, que se desplazaban a bordo de dos automóviles, abrió fuego indiscriminadamente contra un vehículo ocupado por dos individuos, dejando como saldo la muerte de quien iba al volante y lesiones en el copiloto.

Fue un establecimiento educacional del sector el que alertó a Carabineros sobre la balacera, la cual se desató cerca de las 15:00 horas en la intersección de las calles Armada Nacional y Maestranza. Dada la gravedad y la dinámica del suceso, las diligencias investigativas fueron encomendadas a los detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI en conjunto con la Fiscalía ECOH Metropolitana.

Al inspeccionar la escena del crimen, los equipos policiales levantaron cerca de 30 cartuchos balísticos. Además, al interior del móvil atacado quedaron abandonados cuatro paquetes que contenían drogas, cuya naturaleza exacta aún no ha sido precisada. A raíz de los certeros impactos de bala que recibió en el cráneo, el conductor perdió la vida, en tanto que el segundo ocupante debió ser trasladado de urgencia al Hospital Barros Luco, recinto médico donde se encuentra fuera de riesgo vital.

El jefe de la BH Sur, subprefecto Robert Briones, entregó detalles preliminares de la indagatoria y explicó la dinámica del ataque perpetrado por los ocupantes de los otros dos autos. Respecto a los agresores, el oficial detalló que fueron ellos "quienes se bajaron y premunidos con armas de fuego efectuaron diversos disparos". Asimismo, sobre los afectados, el detective precisó: "Lo que tenemos establecido hasta el momento es que a eso de las 15:00 horas la víctima estaba conduciendo, llevaba una persona que estamos trabajando si es familiar o conocido".

Por último, la autoridad policial confirmó la identidad y el perfil de los atacados. Se constató que el fallecido tenía 34 años y no contaba con antecedentes penales, una situación que contrasta con la de su acompañante herido, quien sí presenta antecedentes policiales.

(Imagen: @ECOH_FiscaliaRM)

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