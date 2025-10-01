Bajo estrictas condiciones de encierro quedaron miembros del «Tren de Aragua» extraditados a Chile desde Estados Unidos

Bajo estricta vigilancia y en celdas individuales del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) quedaron los cinco venezolanos del Tren de Aragua extraditados el día martes desde Estados Unidos, entre ellos Edgar Benítez Rubio, alias “El Fresa”, involucrado en el crimen del teniente Ronald Ojeda.

Precisamente este sujeto será formalizado este miércoles por asociación criminal, receptación y secuestro con homicidio en el caso Ojeda. La formalización estará a cargo del fiscal regional Metropolitano Sur y Coordinador ECOH, Héctor Barros, junto al fiscal jefe ECOH, Alex Cortez.

Tras se recibidos por Gendarmería, los cinco extraditados fueron derivados al Repas. "Quedaron en celdas individuales, con su respectiva vestimenta fiscal y en la sección de máxima seguridad de este recinto", informó esta mañana la directora nacional (s) de Gendarmería, María Angélica Aguirre

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, explicó que los cinco tendrán salidas controladas al patio, con un plazo máximo de dos horas al día, con el objetivo de que no tengan contacto con otros miembros de bandas criminales.

Añadió que "están controladas todas las acciones de los internos, por lo tanto, la segmentación interna y el control del personal de trato directo incide en que ellos no tengan un vínculo con aquellos internos que en realidad puedan configurarse como parte de las bandas comunes que están en el exterior".

"Parte del régimen que tiene esta unidad es el contacto absolutamente controlado con sus familiares y ningún contacto hacia el exterior, dado que no tienen tampoco ingreso de encomiendas que no sean absolutamente aprobadas por el reglamento interno del funcionamiento de la sección de máxima seguridad", enfatizó Muñoz.

