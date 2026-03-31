Bachelet tildó de "señal súper preocupante" la remoción de directora de SernamEG en tratamiento contra el cáncer

En el marco de su participación en el foro "Riesgos y retos de la democracia" organizado por la Universidad de Valparaíso, la expresidenta Michelle Bachelet realizó su primera aparición pública tras conocerse que el Gobierno no respaldará su postulación a la Secretaría General de la ONU.

Durante la instancia, la exjefa de Estado abordó la reciente controversia por la salida de Priscilla Carrasco de la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

La exautoridad manifestó su inquietud por la desvinculación de la profesional que actualmente enfrenta un cáncer de mama. “Las mujeres seguimos luchando por tener espacios de liderazgo y toma de decisiones, y vemos casos muy tristes, a mi juicio, como el de la directora del Sernameg”, expresó, subrayando además que “las decisiones de Estado hablan de las prioridades”.

La crítica apuntó directamente a la señal enviada por el Ejecutivo al solicitar la renuncia de una funcionaria elegida por Alta Dirección Pública en condiciones de salud complejas. “Cuando una autoridad elegida por Alta Dirección Pública -no a dedo-, que además está en tratamiento, en quimioterapia por un cáncer muy grave, recibe la solicitud de renuncia, me preocupa la señal. Es una señal súper preocupante sobre el valor que le damos al cuidado, la dignidad y los derechos de las personas, y también de las mujeres”, enfatizó.

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