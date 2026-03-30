Bachelet reactiva su campaña para postular a la Secretaría General de la ONU pese a falta de respaldo del Gobierno de Kast

En un movimiento estratégico, la expresidenta Michelle Bachelet reactivó su campaña para postular a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

Esta decisión se concreta mediante la búsqueda activa de nuevos apoyos en el plano internacional, en un intento por consolidar su influencia en el organismo multilateral, tras no recibir el respaldo del Gobierno de José Antonio Kast.

La determinación de la exjefa de Estado se da en un momento complejo, condicionado por las vacilaciones y dudas que persisten en el escenario político interno respecto a su base de respaldo.

Ante este panorama de incertidumbre en Chile, Bachelet ha volcado sus esfuerzos hacia el exterior para asegurar la viabilidad de sus pretensiones en la esfera internacional.

Cabe señalar que en los próximos días, se espera que la exjefa de Estado retome su despliegue internacional.

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