Bachelet defiende su candidatura a la ONU: "Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada"

Michelle Bachelet aseguró que si alguien veta su candidatura a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por creer en la democracia, en el multilateralismo o defender los derechos de las mujeres se sentirá “honrada”.

La expresidenta, a través de un video que la ONG UN Watch subió a su cuenta de X, manifestó que "no debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo. Si alguien me veta, porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo, porque creo en los derechos de las mujeres, porque creo en los derechos humanos, me sentiré honrada".

El registro, que se viralizó rápidamente, contiene las declaraciones realizadas por la exmandataria tras participar el martes en Ginebra en un debate con las otras dos candidatas, María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Rebeca Grynspan (Costa Rica).

Cabe señalar que la exmandataria se encuentra en pleno proceso de campaña: El lunes con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov y lo seguirá haciendo con países que integran de manera permanente el Consejo de Seguridad de la ONU.

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