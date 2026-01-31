Aviso meteorológico: tormentas eléctricas afectarán a siete regiones del país

Un sistema de inestabilidad atmosférica marcará este fin de semana en gran parte del centro y sur del país. Durante la mañana de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico ante la probabilidad de tormentas eléctricas en varias regiones.

El pronóstico considera a Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde el fenómeno podría registrarse principalmente durante la jornada de este sábado 31 de enero, con posibilidad de extenderse hasta el domingo 1 de febrero en algunos sectores.

Según explicó la DMC, el escenario se encuentra asociado al avance de una “baja segregada”, un fenómeno que favorece el transporte de humedad y el desarrollo de precipitaciones, aumentando la inestabilidad atmosférica, condición propicia para tormentas eléctricas.

Desde el organismo señalaron que este tipo de avisos se emite cuando existe probabilidad de un fenómeno con un grado de severidad moderada, pero que puede ser potencialmente riesgoso, por lo que el llamado es a mantener precaución.

En detalle, en la Región de Coquimbo las tormentas podrían afectar la cordillera tanto el sábado como el domingo. En Valparaíso, se proyecta mayor probabilidad en el litoral, cordillera de la Costa, valles y precordillera durante el sábado, mientras que la cordillera podría verse afectada también el domingo.

En la Región Metropolitana, se anticipan posibles tormentas en la cordillera de la Costa, valle y precordillera durante el sábado, con extensión hacia la cordillera entre sábado y domingo. Un panorama similar se proyecta para O’Higgins y Maule, con riesgo en zonas del litoral, cordillera de la Costa, valles y precordillera, y presencia en la cordillera hasta el domingo.

En tanto, el aviso para Ñuble se concentra en la precordillera y cordillera durante el sábado, mientras que en Biobío el fenómeno se limitaría principalmente a sectores cordilleranos. La autoridad reiteró el llamado a seguir reportes oficiales y extremar precauciones ante descargas eléctricas, precipitaciones localizadas y cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

