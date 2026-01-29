Click acá para ir directamente al contenido
Avioneta capotó en un parcela colindante con el aeródromo de Curacaví: piloto sufrió lesiones y fue trasladado a centro asistencial

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que se dirige al lugar el equipo de investigadores de accidentes aéreos de la institución.

Jueves 29 de enero de 2026 21:39
Una avioneta capotó la tarde de este jueves en una parcela particular colindante con el aeródromo de Curacaví, en la región Metropolitana.

En específico, el avión se accidentó en el kilómetro 45.3 de la caletera Sur de la ruta 68.

Según información preliminar, el piloto que se encontraba atrapado e inconsciente fue trasladado a un centro asistencial en estado grave.

A la emergencia concurrió Bomberos de Curacaví y una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencias (Samu).

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que se dirige al lugar el equipo de investigadores de accidentes aéreos de la institución.

"Tras accidente de aviación de una aeronave C-152 matrícula CC-LGH que se accidentó en el sector de Curacaví, el equipo de investigadores de accidentes aéreos de la DGAC se dirije al lugar", expuso la DGAC en redes sociales.

IMÁGENES:

(Imágenes: @INF0SCHILE)

