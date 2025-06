Avión debió ser desembarcado tras aviso de bomba en Aeropuerto de Santiago

Pasajeros de un vuelo Santiago-Antofagasta debieron ser desembarcados, la mañana de este martes, tras un aviso de bomba realizado por uno de los mismos viajeros.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) debió activar los protocolos de seguridad al interior del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago tras un aviso de bomba realizado por un pasajero.

Según lo señalado por el organismo, la alerta fue emitida por una persona en proceso de embarque del vuelo LXP346, que iba desde la capital hasta la región de Antofagasta. La DGAC precisó que los pasajeros fueron desembarcados. El vuelo tenía una salida programada a las 9:59 AM.

De momento no se conocen más detalles de lo ocurrido. No se sabe cómo se ha llevado a cabo el operativo policial para confirmar o descartar la presencia de un artefacto explosivo. Asimismo, no se ha informado sobre la detención del pasajero.

