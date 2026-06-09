Avanza ley "anti encapuchados": Comisión de Seguridad de la Cámara aprueba proyecto que sanciona el ocultamiento de identidad

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de ocultamiento de identidad en eventos masivos y desórdenes públicos, iniciativa conocida como ley “anti encapuchados”.

La propuesta, impulsada por parlamentarios del Partido de la Gente (PDG), busca sancionar a quienes oculten su identidad en el contexto de reuniones o manifestaciones realizadas en espacios de uso público. El texto contempla además excepciones por motivos de salud o religiosos y establece una agravante cuando el ocultamiento tenga como objetivo facilitar la comisión de otros delitos.

Durante la sesión, expuso el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Rodrigo Espinoza, quien valoró la intención de la iniciativa, aunque advirtió sobre aspectos que, a su juicio, requieren perfeccionamiento.

El oficial señaló que, si bien existe interés en controlar el actuar de personas encapuchadas, el proyecto no entrega certeza jurídica suficiente y presenta una definición demasiado amplia respecto al concepto de “lugar público”.

También manifestó reparos la defensora nacional, Verónica Encina, quien estimó que la propuesta no establece con claridad cuál es el bien jurídico que se busca proteger.

Según sostuvo, la iniciativa genera dificultades desde el punto de vista de la aplicación sistemática del derecho y podría implicar una eventual vulneración de derechos fundamentales.

Una postura similar expresó el jefe de Protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sebastián Cabezas, quien afirmó que la norma involucra diversos derechos y plantea cuestionamientos respecto del principio de proporcionalidad y la correcta tipificación de conductas.

Tras escuchar las exposiciones, los parlamentarios que respaldaron la iniciativa defendieron la necesidad de avanzar en su tramitación. Argumentaron que, aunque el texto puede ser perfeccionado durante la discusión particular, resulta importante entregar una señal frente a los hechos de violencia protagonizados por encapuchados durante manifestaciones sociales.

Por el contrario, quienes votaron en contra señalaron que el proyecto presenta deficiencias de fondo y que, por razones de rigurosidad legislativa, sería preferible priorizar otras iniciativas actualmente en trámite en el Congreso, como el proyecto relativo al derecho a reunión, entre otras materias.

Finalizado el debate, la comisión aprobó la idea de legislar por 7 votos a favor y 4 en contra, permitiendo que la iniciativa continúe su tramitación.

CONTENIDO DEL PROYECTO

El texto establece que toda persona que, en el contexto de reuniones realizadas en lugares de uso público, utilice capuchas, pañuelos, máscaras, maquillaje u otros elementos destinados a cubrir, ocultar o simular su identidad, impidiendo o dificultando su identificación por parte de la autoridad, será sancionada con la pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, entre 61 y 540 días de cárcel.

Asimismo, la iniciativa contempla una agravante para quienes sean sorprendidos cometiendo un crimen o simple delito en el marco de eventos masivos o reuniones en espacios públicos, utilizando elementos destinados a ocultar su identidad. En esos casos, se aplicará la pena correspondiente al delito cometido, aumentada en un grado.

Finalmente, la comisión fijó el próximo 15 de junio como plazo para la presentación de indicaciones destinadas a perfeccionar el articulado antes de su discusión en particular.

PURANOTICIA