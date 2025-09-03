Avanza en el Congreso proyecto que reconoce el duelo por mascotas con un día de permiso laboral

La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados despachó el día martes a Sala el proyecto de ley que otorga un día libre por el fallecimiento de una mascota.

Según informó El Mercurio, la propuesta consiste en incorporar al Código del Trabajo un artículo que establezca que todo trabajador tendrá derecho a permiso por un día hábil en caso del fallecimiento de su mascota o animal de compañía.

Se entiende como mascota lo dispuesto en la Ley 21.020, que dicta que son “aquellos animales domésticos, cualquiera sea su especie, que sean mantenidos por las personas para fines de compañía o de seguridad. Se excluyen aquellos animales cuya tenencia se encuentra regulada por leyes especiales”.

El diputado Diego Ibáñez (FA) comentó en X que “con votación unánime en la comisión de Trabajo, se despachó a Sala el proyecto que otorga permiso laboral por la muerte de una mascota. Su partida es un duelo real. Este avance humaniza el mundo del trabajo y reconoce ese dolor”.

El proyecto consta de seis iniciativas refundidas, la más temprana de ellas presentada en 2021.

Al menos dos de las mociones parlamentarias fueron impulsadas por diputados de la UDI y RN.

