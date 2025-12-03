Avanza en el Congreso el proyecto que dispone la entrega gratuita de agua en restaurantes

En condiciones de cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputados quedó el proyecto de ley que obliga a los establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes. Esto, luego que la Sala del Senado aprobara la iniciativa con 21 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones.

Fue el presidente de la Comisión de Salud, senador Iván Flores, quien explicó los alcances de la iniciativa que es el resultado de la fusión de cuatro mociones: una presentada por el senador Juan Antonio Coloma y los exsenadores Alejandro García-Huidobro, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer y Baldo Prokurica; otra del senador Manuel José Ossandón y el exsenador Alejandro Guillier; una tercera de los senadores Francisco Chahuán y los exsenadores Guido Girardi, Carolina Goic y Rabindranath Quinteros y otra de las y los senadores María José Gatica, Ximena Ordenes, Juan Luis Castro, Sergio Gahona y Alejandro Kusanovic.

Flores explicó que el proyecto busca facilitar y promover el consumo de agua potable, señalando que "la ingesta insuficiente de agua está asociada a enfermedades crónicas" y se busca facilitar su acceso para promover hábitos saludables.

En lo fundamental, la iniciativa dispone que "los establecimientos comerciales cuya actividad consista en la venta de alimentos preparados para consumo dentro del local, tales como restaurantes, fuentes de soda y locales de comida rápida deberán poner a disposición de sus clientes, en sus mesas o en proximidad a ellos y sin necesidad de requerimiento previo, un recipiente con agua potable en cantidad suficiente para su consumo. Su provisión tendrá carácter gratuito y será considerada un servicio complementario a la oferta del establecimiento".

BENEFICIOS DE LA MEDIDA

Durante la votación del proyecto la senadora Ximena Ordenes se refirió al impacto positivo que tiene la ingesta de agua y señaló que, si bien la recomendación internacional apunta consumir entre 2 a 3 litros de agua al día, en Chile el consumo está muy por debajo de eso. "El bajo consumo de agua es un problema de salud pública y eso requiere un compromiso de todos los actores", dijo la parlamentaria tras señalar que quienes venden alimentos tienen que contribuir a contar con hábitos saludables.

Una opinión similar manifestó el senador Juan Luis Castro quien señaló que "gracias al agua podemos combatir el sobrepeso y la obesidad" en un país que tiene el 70% con sobrepeso u obesidad y donde los escolares de quinto básico tienen un nivel de sobrepeso y obesidad que supera el 50% en promedio. A su juicio, comer saludable e ingerir agua, tiene que ver con que a mayor cantidad de agua que se consume, menos calorías azucaradas ingresan al organismo.

En tanto, el senador Karim Bianchi indicó que "entiendo que hay obesidad, pero pensar que porque le vamos a dar un vaso de agua a la gente va a bajar la obesidad, me parece poco serio". Agregó que "está bien que entreguen agua", pero a su juicio, debiera ser "una política pública de otra manera".

(Imagen: Senado)

