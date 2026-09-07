Autoridades y organizaciones sociales llaman a aprobar Sala Cuna Universal: proyecto se votará este martes

El Movimiento Sala Cuna Hoy llegó hasta el Senado para entregar una carta a los parlamentarios y ministros de Estado, donde piden aprobar el proyecto de sala cuna universal que se votará este martes.

La presidenta Paulina Núñez y el vicepresidente Iván Moreira, además del senador Gustavo Sanhueza, recibieron a las representantes del movimiento. Además, estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Tomás Rau, y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín.

“Del Senado vamos a despachar, por fin, sala cuna universal, poniendo a los niños y a las niñas, y a nuestras guaguitas por delante", dijo la senadora Núñez.

Asimismo, destacó que gracias al Movimiento Sala Cuna Hoy que incorpora a más de 30 organizaciones de la sociedad civil, "este proyecto ha llegado hasta acá. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Me refiero al ministro, a la ministra, a los senadores, al propio presidente, al gobierno, pero es la sociedad civil la que no ha bajado los brazos".

La presidenta de la Cámara Alta explicó que la votación de este martes “no es un trámite legislativo más, es un hito importante en la vida de muchísimas mujeres trabajadoras, que sin distingo, me refiero al mundo público privado, están esperando que también en el Senado pongan a sus hijos por delante".

"Como Mesa del Senado, desde el día uno hemos resuelto priorizar este proyecto, y, como bien ya se ha anunciado, mañana vamos a estar hasta total despacho con tal de darle una buena noticia para Chile", recalcó.

Por su parte, el senador Sanhueza llamó a aprobar la iniciativa “porque es una necesidad y una urgencia para el país…que pensando en las familias chilenas y en que Chile tiene que avanzar decididamente hacia la corresponsabilidad parental para que hombres y mujeres nos hagamos cargo de los hijos y no se le dé solamente la carga a las mujeres”.

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