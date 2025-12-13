Autoridades supervisan condiciones de seguridad en locales de votación de la Región Metropolitana

Autoridades de la Región Metropolitana realizaron la mañana de este sábado una inspección a los locales de votación, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y coordinación de cara a la jornada electoral. El recorrido se efectuó en el Liceo Insuco Nº 1, ubicado en el centro de Santiago.

La actividad fue encabezada por el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, junto al jefe de la Fuerza de la RM, general Alejandro Ciuffardi; el jefe de Zona Santiago Este de Carabineros, general Juan Pablo Díaz; y el seremi de Transportes, Rodrigo Valladares, quienes revisaron el estado de las instalaciones y los dispositivos de resguardo.

Durán destacó que el trabajo ha sido planificado con varias semanas de anticipación y que existe una coordinación permanente entre los servicios públicos, Carabineros y el Ejército. Asimismo, reiteró que el Metro funcionará de manera gratuita y con horario adelantado, además del despliegue de 57 servicios de transporte rural para facilitar el traslado de los electores.

Por su parte, el general Ciuffardi indicó que los locales de votación se encuentran bajo control de las Fuerzas Armadas desde la mañana del viernes, mientras que Carabineros cumplirá labores de seguridad exterior. En tanto, el general Díaz subrayó que la institución policial actuará como facilitadora del proceso, resguardando el orden y apoyando a la ciudadanía durante este acto cívico.

