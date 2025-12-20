Autoridades refuerzan llamado a vacunarse ante circulación de nueva variante de influenza

Ante la circulación en Chile de una nueva variante de la influenza A (H3N2), correspondiente al subclado K, el Ministerio de Salud reforzó el llamado a la población a completar su esquema de vacunación, poniendo especial énfasis en los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

La autoridad sanitaria recordó que entre los grupos prioritarios se encuentran las personas mayores de 65 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños y niñas entre 6 meses y 5 años, además de trabajadores de la salud. Desde el Minsal insistieron en que la inmunización oportuna permite reducir significativamente el riesgo de hospitalización y fallecimiento.

Durante un punto de prensa, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias, Ester Aylwin, señaló que la vacuna contra la influenza continúa siendo la herramienta más efectiva de prevención. En la misma línea, el infectólogo Ignacio Silva explicó que se trata de una vacuna con virus inactivado, por lo que no puede provocar la enfermedad, sino que prepara al sistema inmune para enfrentar el virus real.

Desde el Ministerio de Salud precisaron que el subclado K no corresponde a un virus nuevo, sino a una variante genética que circula a nivel internacional desde agosto de 2025. Si bien ha generado un aumento de casos en el hemisferio norte, las autoridades llamaron a la calma, reiterando además la importancia de mantener medidas preventivas como el lavado de manos, la etiqueta respiratoria y la consulta médica oportuna ante síntomas de gravedad.