Autoridades incautan 15 toneladas de carne en mal estado y clausuran frigorífico clandestino en Recoleta

A días de Fiestas Patrias, la Seremi de Salud Metropolitana, junto a la Municipalidad de Recoleta, clausuró un frigorífico clandestino y decomisó 15 toneladas de carne vencida. En el lugar, ubicado en calle Purísima, las autoridades encontraron productos que llevaban hasta más de un año caducados, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública.

El recinto funcionaba de manera ilegal, sin la patente municipal ni la resolución sanitaria requerida. Durante la fiscalización, se verificó que la carne carecía de trazabilidad y no estaba almacenada a la temperatura adecuada, lo que facilitaba la proliferación de bacterias.

El seremi de Salud Metropolitano, Gonzalo Soto, destacó el operativo, señalando que las 15 toneladas de carne "van a terminar en un relleno sanitario y no en la mesa de los habitantes de la región Metropolitana". Soto añadió que el local clandestino fue clausurado y sus dueños se arriesgan a una multa que podría alcanzar los $60 millones.

Por su parte, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, advirtió sobre las serias consecuencias que habría tenido el consumo de estos alimentos, que pudieron haber provocado desde intoxicaciones gastrointestinales hasta hospitalizaciones.

Este procedimiento forma parte de la Campaña Preventiva de Fiestas Patrias de la Seremi de Salud, que ha realizado más de 220 fiscalizaciones desde el 1 de agosto, resultando en 110 sumarios sanitarios y el decomiso de más de 17 toneladas de productos en mal estado. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a comprar alimentos solo en locales autorizados.

PURANOTICIA

(Imagen Seremi de Salud)